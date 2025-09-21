Tennis: Musetti in semifinale a Chengdu

Lorenzo Musetti batte Nikoloz Basilashvili per 6-3 6-3 in un'ora e 16 minuti e raggiunge per il terzo anno consecutivo le semifinali nell'Atp 250 di Chengdu, in Cina.

"Basilashvili - ha detto Musetti a fine incontro - è un avversario molto difficile, ci ho perso a Wimbledon. Sono stato concentrato fin dall'inizio, ho servito bene e sono riuscito a tenere. Mi sento pronto per giocare la semifinale e non vedo l'ora che sia domani. Voglio ringraziare il pubblico che mi ha sostenuto".

Per Musetti è la quinta semifinale della stagione dopo Monte Carlo, Madrid, Roma e Parigi. L'ultima semifinale sul veloce l'aveva raggiunta lo scorso ottobre a Vienna quando superò Alexander Zverev cedendo poi in semifinale a Jack Draper. Nella race Musetti sale al numero 7 scavalcando Alex De Minaur: 3.170 punti per l'azzurro, 3.145 per l'australiano. Con Draper fermo al palo per l'infortunio, Musetti ha 465 punti di vantaggio su Felix Auger-Aliassime e 760 su Andrey Rublev.