Tennis: Nadal, "Spero di tornare per il torneo di Barcellona"

Meno di una settimana dopo aver dichiarato forfait per il Masters 1000 di Montecarlo, Rafael Nadal ha pubblicato un post sul suo profilo X, dove dichiara di essersi allenato sul campo del torneo di Barcellona e spera di tornare in competizione in occasione del torneo catalano in programma dal 15 al 21 aprile. "Ciao da Barcellona. Primo allenamento... con la speranza di essere quì in questi giorni prima dell'inizio del torneo", scrive l'ex N.1 mondiale oggi 37enne, in un messaggio accompagnato da una foto in cui lo si vede seduto sulla panchina di un campo del Real Club de Tenis Barcelona-1899, mentre cambia il grip della racchetta. "Sono qui per vedere come va... con la voglia di provare a giocare", prosegue Nadal, prima di precisare che "è importante dire che non voglio confermare che giocherò, ma che lo spero. Vedremo". Lo spagnolo, che festeggerà 38 anni il 3 giugno in pieno Roland Garros, ha giocato solo tre partite ufficiali dal suo infortunio al secondo turno dell'Australian Open 2023. Era lo scorso gennaio a Brisbane dove è stato eliminato nei quarti di finale. Da allora, è solo 646 a livello mondiale, non ha smesso di rinviare il proprio ritorno, avendo successivamente dichiarato forfait a Open d'Australia, Doha, Indian Wells e Monte-Carlo.