Tennis: Nadal torna in campo a Barcellona, affronterà Cobolli

Rafael Nadal, che non gioca a livello competitivo da più di tre mesi, tornerà in campo la prossima settimana sulla terra battuta al torneo Atp 500 di Barcellona, ;;dove affronterà al primo turno l'italiano Flavio Cobolli. Il 37enne spagnolo, con 22 titoli del Grande Slam e sceso al 646esimo posto nella classifica mondiale, da tre mesi a questa parte si è ritirato da Doha, Indian Wells e Monte-Carlo, comunicando ogni volta lo stesso motivo: "Il mio corpo non mi lascia andare in campo, non me lo permette". Tra il 21enne romano, n.63 ATP, ed il 37enne mancino di Manacor, in gara con il ranking protetto, non ci sono precedenti. Chi vince questa sfida sarà l'avversario d'esordio dell'australiano Alex De Minaur, n.11 del ranking e 4 del seeding. L'ex numero uno del mondo negli ultimi 15 mesi ha giocato soltanto tre partite, a gennaio, nel "250" di Brisbane dove ha battuto Thiem e Kubler prima di cedere nei quarti a Thompson nonostante tre match-point a favore, complice il riacutizzarsi del problema fisico che lo aveva bloccato lo scorso anno.