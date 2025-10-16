Tennis: Paolini a quarti a Ningbo, passo avanti verso Wta Finals

Jasmine Paolini ha battuto Veronika Kudermetova e ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Wta 500 di Ningbo, in Cina. Questo risultato aumenta le probabilità per l'azzurra di qualificarsi per le Wta Finals di Riyad.

La campionessa toscana, ottava nel ranking mondiale, si è imposta sulla russa, numero 31 Wta, con il punteggio di 6-2 7-5 in un'ora e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno, Paolini affronterà Belinda Bencic, numero 14 mondiale.

Per le Wta Finals è in corsa anche la kazaka Elena Rybakina (n.9) che, sempre a Ningbo, affronterà in giornata l'ucraina Dayana Yastremska (n.30) per l'accesso ai quarti. Paolini e Rybakina potrebbero quindi affrontarsi in semifinale in un match determinante per la qualificazione a Riyad.