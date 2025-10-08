Tennis: Paolini batte Yuan e vola agli ottavi a Wuhan

Jasmine Paolini ha battuto la cinese Yue Yuan e si è qualificata per gli ottavi del "Dongfeng-Voyah Wuhan Open", ultimo Wta 1000 della stagione. La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 7 del seeding, si è imposta per 3-6, 6-4, 6-3 sulla beniamina di casa, n.109 Wta che all'esordio ha superato Lucia Bronzetti, n.74 Wta.

Paolini - reduce dai quarti a Pechino dove è stata sconfitta da Anisimova poi vincitrice del titolo - prosegue nella sua caccia al pass per le Finals di Riyadh: i posti disponibili sono ancora tre.