Tennis: Paolini 'il pensiero delle Wta Finals mi motiva'

"La qualificazione alle WTA Finals è nella mia testa. Cerco di essere motivata anche da questo, detto che poi in campo cerco di non pensarci e mi concentro su quello che devo fare". Jasmine Paolini è approdata in semifinale al torneo 500 di Ningbo, dopo aver eliminato la svizzera Belinda Bencic e ora dovrà sfidare Elena Rybakina, rivale nella corsa alle Finals di Riad. "E' stata durissima, una partita molto fisica e anche mentale - le parole dell'azzurra -. Non sono partita benissimo, non mi sentivo bene, però con l'andare del match devo dire che mi sono sempre sentita meglio e Belinda mi ha messo tante difficoltà e sono contenta di averla spuntata". Paolini sarà sicura della qualificazione alle Finals in singolare, dopo averla già matematicamente raggiunta in doppio con Sara Errani, battendo Rybakina nella sfida che vale anche la finale del torneo cinese. "Elena gioca benissimo, ha un livello di tennis altissimo, serve molto bene - ha detto Paolini -. Ma siamo in semifinale, è normale che sia così".