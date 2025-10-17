Tennis: Paolini in semifinale a Ningbo, Finals sempre più vicine

Jasmine Paolini non si ferma: a Ningbo la leader del tennis azzurro vola in semifinale e fa un altro passo verso la qualificazione alle Wta Finals di Riad. Dopo una super rimonta ha eliminato ai quarti la svizzera Belinda Bencic (n.14 del ranking) in tre set con il punteggio di 5-7 7-5 6-3, dopo una maratona tre ore e 22 minuti di gioco. Domani in semifinale Paolini troverà o l'australiana Alja Tomljanovic, n.104 WTA, proveniente dalle qualificazioni, o la kazaka Elena Rybakina, n.9 del ranking, anche lei come l'azzurra a caccia del pass per Riad.