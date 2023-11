Tennis: Parigi; Alcaraz fuori a sorpresa, vince Safiullin

Dura appena 97 minuti la permanenza di Carlitos Alcaraz nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il campione di Wimbledon è stato superato all'esordio del torneo parigino dal russo Roman Safiullin, autore di una prestazione maiuscola e vittorioso per 6-3 6-4. Per lo spagnolo è la prima sconfitta all'esordio da Astana 2022 quando fu superato per 75 63 dal belga David Goffin. Questa sconfitta lancia Novak Djokovic verso la conquista della prima posizione nel ranking di fine 2023.