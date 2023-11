Tennis: Parigi; Tsitsipas ai quarti stacca pass per Atp Finals

Mancava solo una vittoria a Stefanos Tsitsipas per ottenere la qualificazione alle Nitto Atp Finals. Missione compiuta grazie al successo ottenuto dal greco n.6 del mondo contro il tedesco Alexander Zverev: 7-6(2) 6-4 il punteggio in favore del greco agli ottavi del torneo di Parigi Bercy, che può così festeggiare per il quinto anno consecutivo la sua presenza al Master di fine stagione. Incassata la sconfitta, Zverev, attuale n.7 della Race per Torino con 3.585 punti, dovrà ora aspettare l'esito finale del torneo e con esso i risultati che riusciranno a ottenere Holger Rune, 8/o nella Race (3.370pti) e atteso da un ottavo contro il tedesco Daniel Altmaier, e il polacco Hubert Hurkacz, 9/o in classifica (3.245pti) e già qualificatosi ai quarti grazie al successo in due set - 6-4 6-3 - contro l'argentino Francisco Cerundolo.