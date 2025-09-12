Tennis: prima convocazione in BJK Cup per l'azzurrina Tyra Grant

Tathiana Garbin ha convocato Tyra Grant per le Billie Jean King Cup Finals in programma dal 16 al 21 settembre sui campi della Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen (Cina). La 17enne — nata a Roma il 12 marzo del 2008 — è alla prima convocazione assoluta con la Nazionale maggiore e farà questa prima esperienza in azzurro al fianco di Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini. Nella giornata di ieri il Team Italia ha raggiunto Shenzhen e da oggi inizierà gli allenamenti in vista dell'esordio in programma martedì 16 settembre.

"Tyra Grant è una giovane atleta che ha già mostrato enormi potenzialità e importanti segnali di crescita - dice Garbin -. Crediamo sia fondamentale offrire una opportunità di tale prestigio anche alle nuove generazioni in quanto, il nostro compito principale, è garantire continuità al progetto tecnico della squadra e costruire un'eredità concreta per il futuro. Martina Trevisan sta proseguendo il percorso di recupero dopo un'operazione, e il rispetto dei tempi individuali è parte integrante della nostra visione. Scegliere non è mai facile ma queste ragazze, sia quelle che rappresenteranno l'Italia a Shenzhen sia quelle che faranno il tifo per i nostri colori da lontano, sanno di essere tutte indispensabili all'interno di questo progetto. La forza del nostro gruppo nasce proprio dall'unione tra esperienza e futuro".