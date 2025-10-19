Tennis: Rybakina vince torneo Ningbo e si avvicina a Finals Wta
Elena Rybakina ha vinto il Wta 500 di Ningbo Open, in Cina. La kazaka, numero 9 del mondo, in finale ha sconfitto 3-6 6-0 6-2 Ekaterina Alexandrova, aggiudicandosi il decimo trofeo WTA in carriera. A questo punto, vista l'assenza di Mirra Andreeva a Guangzhou, a Rybakina basterà arrivare in semifinale a Tokyo per conquistare l'ultimo posto ancora da assegnare in singolare alle WTA Finals a Riad.
