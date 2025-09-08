Tennis: Sabalenka sempre regina, Paolini prima delle azzurre

Aryna Sabalenka si conferma la n.1 del tennis mondiale. Dopo il successo a New York, la bielorussa domina sempre di più il ranking, davanti alla campionessa di Wimbledon Iga Swiatek, seconda ma con uno svantaggio di oltre 3000 punti: conclude il podio WTA la vincitrice di Parigi Coco Gauff.

"Scalatrici" della settimana Bucsa (n.62; +33) e Vondrousova (n.36; +24). Guadagna cinque posizioni anche Amanda Anisimova, finalista agli Us Open, e ora quarta in classifica. La finalista dello scorso anno, Jessica Pegula, scende di tre posizioni, arrivando al settimo posto. Naomi Osaka, due volte vincitrice a New York grazie alla semifinale giocata a Flushing Meadows guadagna dieci posizioni: l'ex numero 1 del mondo torna al 14° posto.

E sono sempre tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne toscana, uscita al terzo turno a New York, è stabile in ottava posizione. Alle sue spalle ne perdono sette sia Lucia Bronzetti, numero 64, che Elisabetta Cocciaretto, ora 91/a. Fa tre passi indietro Lucrezia Stefanini, al numero 148. In ascesa la giovane Tyra Caterina Grant: la 17enne romana, grazie alla finale dell'ITF di Bytom guadagna 24 posizioni e sale al numero 208.