Tennis: Singapore Wta, Mertens batte Xinyu e va in finale

La belga Elise Mertens (n.32 Wta) ha battuto la cinese Wang Xinyu (n.96) per 6-3, 6-4 e si qualifica per la finale del torneo Wta 250 di Singapore. Sfiderà la statunitense Ann Li. Mertens, 29 anni, disputerà la sua quindicesima finale sul circuito Wta. Nel suo palmares ci sono otto titoli, l'ultimo dei quali vinto all'inizio di gennaio a Hobart, in Australia.