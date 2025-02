Tennis: Singapore Wta: ritiro Kalinskaya, Ann Li va in finale

La statunitense Ann Li, numero 85 della classifica mondiale, si è qualificata per la finale del torneo Wta 250 di Singapore. In semifinale Anna Kalinskaya, testa di serie n.1 del torneo e n.18 Wta, ha abbandonato per infortunio dopo aver perso il primo set. Per la Li è la quarta finale nel circuito Wta. Sfiderà la vincente tra la belga Elise Mertens (32 Wta) e la cinese Wang Xinyu (96 Wta).