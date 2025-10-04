Tennis: Sinner 'a Shanghai molto umido, si fatica molto'

"A Shanghai e' molto piu' umido, si fatica molto e si sprecano molte energie: ora e' fondamentale recuperare". Lo dice Jannik Sinner, dopo aver battuto Altmaier al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. "Ho avuto poco tempo dalla finale di Pechino - ha spiegato il n.2 del mondo, commentando le difficolta' incontrate contro il tedesco - Sapevo che sarebbe stato difficile: bisogna dosare le forze per arrivare in fondo all'incontro. Sara' importante recuperare, ma da domani dovrò anche alzare il livello del mio tennis".