Tennis: Sinner torna a casa, qualche giorno di riposo

Nessun allarme dopo il ritiro a causa dei crampi contro Tallon Griekspoor. Come rende noto Supertennis, il canale web della Fitp, Jannik Sinner, che ha lasciato la Cina in mattinata per tornare a Montecarlo, "ha solo bisogno di qualche giorno di riposo".

Il caldo, l'umidità e lo smog rendono particolarmente dure le condizioni a Shanghai, e l'azzurro - spiega il sito della federtennis - non è l'unico ad averne sofferto in settimana. Novak Djokovic, nel match che ha inaugurato la sessione serale prima di Sinner-Griekspoor, pensata come serata-evento per il ventennale della costruzione dello stadio, ha dato di stomaco durante la partita poi vinta contro Yannick Hanfmann. Giovanni Mpetshi Perricard ha parlato di "condizioni durissime" dopo la vittoria su Taylor Fritz, la sua prima contro un Top 10. "E' davvero molto umido, sul 5-5 mi sembrava di morire in campo" ha detto.

Sinner, che ieri è stato protagonista del suo settimo ritiro in carriera, in una stagione in cui peraltro non ha giocato per tre mesi, potrebbe anche sottoporsi a qualche test per capire in che modo eventualmente lavorare per prevenire il ripresentarsi dello stesso genere di problemi: è infatti atteso in campo nel Six Kings Slam, l'esibizione di lusso in Arabia Saudita, con premio da 6 milioni, che lo scorso anno l'azzurro ha vinto battendo in finale Carlos Alcaraz, e che inizierà il 15 ottobre. Nel circuito è iscritto all'ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi, che da quest'anno non si giocherà più a Bercy ma alla Defense Arena, dove potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz.