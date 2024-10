Tennis: Sky da record, 6 match nella top ten

Una stagione da record per il tennis su Sky Sport. Le gesta nel 2024 di Jannik Sinner, Jasmine Paolini e degli altri talenti azzurri hanno totalizzato il 22% degli ascolti complessivi di Sky Sport, con una crescita del 121% rispetto al 2023, mentre sei match si sono piazzati nella top 10 di sempre per la pay tv. "Il tennis è uno dei pilastri della Casa dello Sport di Sky, che coinvolge un pubblico sempre più ampio e appassionato - il commento di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia - Sono stati dieci mesi di grandi soddisfazioni sia sul campo per i nostri atleti che per i nostri ascolti. Sky continua a svolgere un ruolo di primo piano nella crescita dello sport". La finale del Masters 1000 tra Sinner e Dimitrov a Miami ha registrato 1.511mila spettatori medi, poco più dell'ultimo atto degli US Open tra il numero uno del mondo e Fritz (1.329mila). La finale di Shanghai tra Sinner e Djokovic invece è la migliore gara di tennis di sempre su Sky per share tv (11%), dopo la finale di Wimbledon 2021 tra il serbo e Berrettini. La finale di Wimbledon tra Barbora Krejcikova e Jasmine Paolini, che ha ottenuto 916 mila spettatori con il 9,7% di share tv e quasi 1,7 milioni di contatti unici, è stata la partita femminile più vista di sempre.