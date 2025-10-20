Tennis: sprint Aliassime-Ruud-Maedvedev per le Finals

Ultimi metri di tennis giocato nello sprint per la Finals di Torino, in programma dal 9 novembre. In lizza sembra esserci solo un posto, l'ottavo, ed e' sprint a tre tra Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud e Daniil Medvedev, vincitori rispettivamente a Bruxelles, Stoccolma e Torino nel fine settimana. Il canadese, che insidia Lorenzo Musetti, il norvegese e il russo hanno ottenuto pochi vantaggi nella classifica ATP pubblicata oggi, ma sono impegnati nella volata per Torino.

La vetta della classifica mondiale è ancora occupata da Carlos Alcaraz (1°), Jannik Sinner (2°) e Alexander Zverev (3°). I primi due, così come Novak Djokovic (4° nel ranking mondiale), si sono già qualificati per le ATP Finals, ma non ancora con matematica certezza il tedesco, che difende l'attuale posizione da Finals al pari di Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur e Lorenzo Musetti.

Con il titolo di Bruxelles, Félix Auger-Aliassime continua il suo positivo finale di stagione e sale al 12° posto nella classifica ATP (+1). Soprattutto, ora è 9° nella Race, a un passo dalla Top 8 dell'anno, che si terrà a Torino: Musetti occupa l'ultimo posto valido, con 330 punti di vantaggio sul canadese, e provera' a rispondere agli attacchi del rivale per la Finals nel torneo di Vienna, dove domani e' impegnato ai sedicesimi contro Tsitsipas.

Anche Casper Ruud, vincitore a Stoccolma, sale di una posizione Atp (11°) e si classifica 11° nella Race. C'e' poi Daniil Medvedev a caccia di Torino: vincitore ad Almaty ieri, rimane 14° al mondo ma è 13° nella Race dietro Holger Rune, che ha pero' chiuso la stagione rompendosi il tendine d'Achille in semifinale a Stoccolma.