Tennis: Swiatek batte Kalinskaya e va in semifinale a Cincinnati

La polacca Iga Swiatek si è qualificata per le semifinali del torneo Wta 1000 di Cincinnati, battendo la russa Anna Kalinskaya 6-3, 6-4. La campionessa di Wimbledon, terza nella classifica mondiale, ha dominato la russa, 34esima nel ranking Wta, che ha avuto un problema al polpaccio sinistro fin dall'inizio dell'incontro. La russa, prima dell'incontro, si era lamentata con gli organizzatori del torneo in quanto non ha avuto tempo per riposare dopo aver terminato il suo match precedente alle 2:30 del mattino. Le due giocatrici si erano affrontate una sola volta prima di venerdì, l'anno scorso nella semifinale del torneo di Dubai dove Kalinskaya ha sorpreso la polacca per 6-4, 6-4. Swiatek, 24 anni, eguaglia la sua migliore prestazione a Cincinnati. Dopo il suo trionfo a Wimbledon, aveva giocato a Montreal dove aveva perso agli ottavi contro la danese Clara Tauson.