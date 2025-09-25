Tennis: Tokyo; Alcaraz non si ferma, battuto argentino Baez

Carlos Alcaraz inarrestabile e più forte anche di un problema accusato alla caviglia, che lo ha costretto a chiedere l'intervento del medico e a continuare con una fasciatura dopo uno stop di diversi minuti. Nel match d'esordio all'Atp 500 di Tokyo, contro l'argentino Sebastian Baez, sospeso brevemente per la pioggia, lo spagnolo n.1 del mondo ha vinto chiudendo il match in due set 6-4, 6-2.