Tennis: tutto facile per Djokovic, agli ottavi a Parigi-Bercy

Tutto facile per Novak Djokovic al Masters 1000 di Parigi. Il serbo numero 1 al mondo ha esordito battendo l'argentino Tomas Etcheverry in due set con il punteggio di 6-3, 6-2, qualificandosi così per gli ottavi del torneo. Djokovic punta a chiudere il 2023 da leader della classifica e vincere le Atp Finals in programma a Torino. A Parigi-Bercy avanza anche il greco Stefanos Tsitsipas (n.7) che ha eliminato il canadese Félix Auger-Aliassime 6-3, 7-6 (7/4).