Tennis: Us Open, 5 italiani in campo per 1o turno qualificazioni

Si completa oggi il primo turno delle qualificazioni dello US Open: sono cinque gli italiani che scenderanno in campo oggi per provare ad entrare nel tabellone principale. La prima a scendere in campo è Nuria Brancaccio che affronta l'australiana Priscilla Hon (n.132). Toccherà poi a Giulio Zeppieri (260) contro i libanese Hady Habib (165): l'azzurro quest'anno ha già superato le qualificazioni a Parigi e a Wimbledon. Nel pomeriggio scenderà in campo Lucrezia Stefanini (143) contro l'australiana Diatchenko (407) che ha già battuto in due precedenti confronti diretti. Proverà ad entrare nel mail draw anche Stefano Travaglia contro lo statunitense Martin Damm (429) che ha già sconfitto nei quarti al Challenger di Coblenza sul duro indoor nel 2024. Ultima azzurra in campo la ventenne Giorgia Pedone (255) contro la polacca Maja Chwalinska (180).