Tennis: Us Open, Vavassori-Bolelli ko agli ottavi nel doppio

Anmdrea Vavassori e Simone Bolelli si fermano agli ottavi di finale del doppio agli Us Open di tennis, in corso a New York.

La coppia azzurra settima favorita del tabellone ha ceduto per 6-7(4/7) 7-6(7/2) 7-6(10/6) agli statunitensi Robert Cash e Jj Tracy, che al prossimo turno sfideranno sul cemento di Flushing Meadows gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni (n.10).