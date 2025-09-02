Acquista il giornale
Tennis: Us Open, Vavassori-Bolelli ko agli ottavi nel doppio

Gli azzurri cedono dopo 3 set agli statunitensi Cash e Tracy

di Redazione Sport
2 settembre 2025
Anmdrea Vavassori e Simone Bolelli si fermano agli ottavi di finale del doppio agli Us Open di tennis, in corso a New York.

La coppia azzurra settima favorita del tabellone ha ceduto per 6-7(4/7) 7-6(7/2) 7-6(10/6) agli statunitensi Robert Cash e Jj Tracy, che al prossimo turno sfideranno sul cemento di Flushing Meadows gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni (n.10).

