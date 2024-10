Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali dell'Atp 500 di Vienna. Il tennista toscano ha battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 2-6 7-6 6-4 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Domani Musetti sfiderà il britannico Jack Draper per un posto in finale.