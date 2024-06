Tennis: Wta Birmingham; Cocciaretto elimina Ostapenko

Non poteva andare meglio per il tennis tricolore la prima giornata del "Rothesay International" (WTA 250) che si sta disputando sull'erba di Birmingham, in Gran Bretagna. Hanno infatti superato l'esordio sia Elisabetta Cocciaretto, che ha firmato l'impresa di questo primo turno, superando per 6-3 6-3, in un'ora e 33 minuti di gioco, la lettone Jelena Ostapenko, n.13 del ranking e prima favorita del seeding, nonché campionessa in carica. Al secondo turno Cocciaretto troverà dall'altra parte della rete la statunitense Sloane Stephens, n.48 WTA. Avanti anche Lucia Bronzetti. La 25enne riminese, n.67 WTA, all'esordio stagionale sui prati, ha battuto in rimonta per 2-6 6-3 6-4, dopo oltre due ore di lotta, la polacca Magdalena Frech, n.52 WTA. Al secondo turno Bronzetti dovrà vedersela con la russa Anastasia Potapova, n.36 del ranking e settima favorita del seeding.