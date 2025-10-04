Tennis: Wta Pechino; Gauff sconfitta, Anisimova in finale

Impiega appena 58 minuti Amanda Anisimova a qualificarsi per la finale del "China Open". Nella semifinale della parte bassa del draw la 24enne del New Jersey, n.4 WTA e terza testa di serie, quest'anno finalista a Wimbledon e allo Us Open, ha dominato per 6-1 6-2, il derby statunitense contro Coco Gauff, n.3 del ranking e seconda favorita del seeding, nonché campionessa in carica.

In finale Anisimova sfiderà la vincente della sfida tra Jessica Pegula e la ceca Linda Noskova.