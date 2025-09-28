Tennis: Wta Pechino; Paolini agli ottavi di finale

Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale del Wta 1000 di Pechino. Dopo la netta vittoria all'esordio contro la lettone Anastasija Sevastova, la toscana si è ripetuta contro la statunitense Sofia Kenin, n.26 del ranking, battuta con il punteggio di 6-3 6-0 in un'ora e 5 minuti di gioco. L'azzurra, che conquista punti fondamentali nella Race verso le Wta Finals affronterà agli ottavi la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking.