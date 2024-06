Tennis:Berrettini deluso,'questa sconfitta farà male per un po''

"Complimenti a Jack, hai giocato un torneo e una finale incredibile. Sono stato andato molto vicino a vincerla, questa sconfitta mi farà male per un po' ma ho vinto e ho perso partite così. Sono convinto che Jack vincerà tanti altri tornei", ha detto Matteo Berrettini durante la cerimonia di premiazione del torneo di Stoccarda, dopo la finale persa contro il britannico Draper che ha vinto il suo primo titolo Atp. "Devo dire naturalmente grazie al mio team, solo noi sappiamo cosa abbiamo passato - ha aggiunto - gli alti e bassi, gli infortuni: fa comunque tutto parte dello sport e della vita. Le persone che lavorano con me mi hanno dato forza quando pensavo di non averne, grazie. E' solo il primo passo nella stagione sull'erba". Berrettini ha poi ringraziato "tutti quelli che hanno seguito la partita da casa, mi spiace di non avervi soddisfatto, ma leggo i vostri messaggi, i vostri commenti: siete i migliori".