Tennis:confermata rottura tendine d'Achille, lungo stop per Rune
Danese sui social 'mi opero la prossima settimana'
La disperazione negli occhi di Holger Rune era già visibile durante la semifinale del torneo di Stoccolma, quando, dopo aver avvertito il dolore nella zona della caviglia sinistra, si è seduto in panchina, impossibilitato a camminare. Ora è arrivata la conferma: il danese ha riportato la rottura del tendine di Achille e dovrà operarsi; per lui si profila un lungo stop.
A confermarlo, lo stesso Rune con un post sui suoi profili social: "Ci vorrà un po' di tempo prima di poter tornare in campo. È dura. Ho avuto così tanta gioia in campo a Stoccolma ed è insopportabile pensare che non sentirò questa energia per un po' di tempo. Il mio tendine d'Achille è completamente rotto, dovrò operarmi già la prossima settimana e da qui iniziare la riabilitazione. Grazie per tutto il vostro supporto, ora e sempre. Senza di voi non sarebbe lo stesso. Ci vediamo al più presto".
