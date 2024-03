Tennis:Indian Wells; perde set, Griekspoor disintegra racchetta

Una racchetta da tennis praticamente disintegrata per averla sbattuta a terra ben otto volte con una violenza inaudita. A tanto è arrivato - come testimonia un video rilanciato dai social - l'olandese Tallon Griekspoor dopo aver perso una grande occasione e di conseguenza il primo set contro il Alexander Zverev in un match dei sedicesimi di finale del torneo in corso a Indian Wells, Stati Uniti. Nel corso del tie-break del primo parziale il numero 27 del mondo non è riuscito a realizzare due set point e dopo aver perso per 9-7 ha sfogato la sua rabbia colpendo il campo con la racchetta fino a ridurla in pezzi. L'olandese è stato poi eliminato al terzo turno di Indian Wells da Zverev che ha raggiunto gli ottavi vincendo il match per 7-6 (9-7), 6-3.