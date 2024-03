Tennis:Indian Wells;Sonego cede a Norrie, avanza Lucia Bronzetti

Niente da fare a Indian Wells per Lorenzo Sonego. Nel primo match di giornata sul campo 4 il torinese ha ceduto al britannico Cameron Norrie, numero 26 ATP, che ha vinto l'edizione 2021. 6-4 6-4 in un'ora e mezza di gioco il punteggio finale a favore di Norrie che passa al terzo turno. Nel torneo femminile sorride, invece, Lucia Bronzetti che supera l'ucraina Anhelina Kalinina in due set 6-3, 6-4 e accede ai sedicesimi di finale.