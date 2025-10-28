Tennis:Parigi; sorpresa Alcaraz subito fuori, battuto da Norrie

Clamoroso a Parigi, dove esce di scena la prima testa di serie Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, nella sua probabile peggior versione del 2025, viene battuto dal britannico Cameron Norrie con i parziali di 6-4, 3-6, 6-4 dopo oltre due ore e venti di gioco. Al rientro dopo il trionfo a Tokyo e il ko in finale al Six Kings Slam, il numero 31 del ranking sfrutta la serata nera del campione di New York, che ha messo a referto 54 errori gratuiti, quasi tutti concentrati tra il 2° e il 3° set. Carlitos, che tornerà in campo per chiudere la stagione alle Finals e in Coppa Davis, rischia il 1° posto nel ranking, con Sinner alla finestra.