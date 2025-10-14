Tennis:Stoccolma; Berrettini vince derby con Zeppieri,è a ottavi

Buona la prima per Matteo Berrettini. Al debutto all'Atp 250 di Stoccolma. Il tennista romano ha vinto il derby azzurro contro Giulio Zeppieri con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un'ora e 20 minuti di gioco. Agli ottavi di finale, Berrettini sfiderà il francese Ugo Humbert, numero 25 del ranking. Tra i due sarà la quarta sfida a livello Atp, con Berrettini che è avanti 3-0 negli scontri diretti, anche se l'ultimo incontro risale agli US Open del 2023.