Tensione nel mondo sportivo: Malagò risponde a Binaghi sulle elezioni Coni

E' sempre alta la temperatura nello sport italiano, in vista delle elezioni Coni del prossimo 26 giugno. "Le parole di Binaghi? Si commentano da sole e qualificano chi le dice. Sono offensive sotto tutti i punti di vista, oltre a non corrispondere al vero", e' la risposta di Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine del "Premio Libertas", alle parole del presidente Federtennis, Angelo Binaghi, che ieri aveva accusato il comitato olimpico di aver "provato ad ammazzare" la federtennis e gli Internazionali di Roma.

"È un errore cadere a questo livello di stile. Il Coni va difeso, è un ente pubblico, è lo Stato. Mi dispiace perché ci dovrebbero essere altre istituzioni che pubblicamente dovrebbero rimarcare tutto questo", conclude. Nel frattempo si sono concluse le elezioni per il consiglio nazionale del Coni, con la scelta dei cinque rappresentanti degli Enti di promozione (Cecilia Maria Morandini di ASC, Bruno Molea di AICS , Paolo Serapiglia di ENDAS, Vittorio Bosio dello CSI , Damiano Lembo delle US ACLI), mentre torna ad affacciarsi allo sport da spettatore l'ex ad e presidente di Sport e Salute e attuale ad di Autostrade dello Stato, Vito Cozzoli.

"Diventare l'erede di Malagò non è semplice, perchè è forte, autorevole e conosce tutto dello sport. Pancalli e Buonfiglio sono ottimi candidati, seri e leali", dice in un'intervista al Corriere della Sera, in cui parla del suo libro "L'anima sociale e industriale dello sport", edizione Piemme e prefazione del presidente Inter, Giuseppe Marotta.

"Lo sport è un diritto di tutti che può cambiare il Paese ed è il miglior investimento per il futuro - dice Cozzoli - .Sport e Salute è stata e resta una sfida bellissima. Si trattava di fondare una società che molti volevano morta prima di nascere. Non è stato facile farla accettare a un mondo poco incline al cambiamento. Poi è arrivato il Covid, e la sfida è cambiata. Bisognava resistere per rendere lo sport accessibile a tutti. I risultati si vedono: oggi Sport e Salute è un player fondamentale del sistema".