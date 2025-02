Test Bahrain, Hamilton in pista per la Ferrari

E' in corso il primo giorno dei test pre-stagione della Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Dopo quasi tre ore dall'inizio in cima all'elenco dei tempi c'é la Williams di Alexander Albon in 1'31"573. Segue la Red Bull di Liam Lawson, ad appena un millesimo. Terzo tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton (+0.261). Ottavo il giovane italiano Kimi Antonelli, da quest'anno al volante della Mercedes.