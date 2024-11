Thiago Motta 'è punto molto positivo, sono soddisfatto'

"Mi porto a casa un punto e dare continuità a un lavoro che stiamo facendo. E' un punto molto positivo. Al di là di chi gioca la squadra è sempre compatta, mettono gli obiettivi personali dietro a quelli del gruppo. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, difensivamente soprattutto, contro una squadra a cui abbiamo concesso molto poco, per dire nulla. E' chiaro che nella fase offensiva abbiamo creato relativamente poco, ma siamo arrivati in una zona del campo nella quale potevamo finire bene": è l'analisi di Thiago Motta dopo lo 0-0 a San Siro contro il Milan a San Siro. La Juve era senza centravanti, in piena emergenza infortuni. Ma almeno per Vlahovic il rientro non è lontano "ha avuto un piccolo problema, presto lo recupereremo". Due pari a San Siro ma totalmente diversi, il 4-4 con l'Inter e lo 0-0 di stasera. "Quale preferisco? Io non ho preferenze voglio vedere la squadra in campo che sta bene in campo, legge tempi e partita. La Juve oggi l'ho vista molto bene. In partite così paghi anche solo un errore. Ho molto rispetto del Milan, si sono affrontate due grandi squadre. Il Milan non è fuori dalla lotta scudetto andrà avanti fino alla fine".