Thiago Motta sul derby d'Italia: "È un privilegio giocare contro l'Inter"

"È una gara sentita da tutti, in campo si sente che c'è qualcosa in più: è un privilegio": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta il derby d'Italia contro l'Inter in programma domani sera all'Allianz Stadium.

"Siamo stati insieme a cena con la squadra, abbiamo scelto il ristorante per stare in un ambiente diverso da quello dove lavoriamo - continua sulla cena di squadra con i bianconeri al gran completo - e abbiamo parlato di tante cose: ci sono domeniche o sabati che passiamo tutto il giorno insieme, ma anche questo è un privilegio per tutti".