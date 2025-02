Thomas Bach sul mandato di Malagò: "Questione italiana, il CIO non interferirà"

"Mandato Malagò? Non ho alcuna opinione, questa è una questione italiana e ci sono, per quanto mi sono informato, delle discussioni in corso e come CIO non interferiremo in una questione che riguarda la legislazione nazionale". Così il presidente del CIO, Thomas Bach, a margine dell'incontro a Palazzo H con gli organismi sportivi e il numero 1 del Coni, Giovanni Malagò, commentando il limite imposto dalla legge per il numero di mandati da presidente del Coni.