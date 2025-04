Thomas Mueller lascia il Bayern Monaco dopo 23 anni e due Champions League

Thomas Mueller, 35 anni, due volte vincitore della Champions League (2013 e 2020), ha annunciato oggi che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione, club in cui era entrato nel 2000, proveniendo dal settore giovanile. In un messaggio pubblicato su Instagram sotto forma di lettera ai tifosi del Bayern, Mueller, campione del mondo del 2014 con la Germania, spiega che avrebbe voluto prolungare il suo contratto con il club per un'altra stagione, ma che la dirigenza ha "deliberatamente" deciso di non offrirgli un nuovo contratto.