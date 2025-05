Thomas Tuchel richiama Ivan Toney per le qualificazioni della Coppa del Mondo 2026

Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, ha richiamato a sorpresa l'attaccante Ivan Toney dall'Al-Ahli (Arabia Saudita) per le partite dei Tre Leoni di giugno. Il centravanti 29enne, molto richiesto da diversi club della massima serie inglese, ha lasciato il Brentford la scorsa estate per unirsi all'Al-Ahli, con cui ha segnato 22 gol in 29 partite. Non convocato da Euro 2024, Toney dovrà sostituire Marcus Rashford, infortunatosi a fine stagione. L'ala Phil Foden, in difficoltà con il Manchester City, non è stato convocato.

Il 7 giugno l'Inghilterra giocherà una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro Andorra, prima di ospitare il Senegal in un'amichevole tre giorni dopo. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, il difensore Trevoh Chalobah (25 anni) è stato selezionato per la prima volta dai vice-campioni europei in carica, dopo una stagione di successo con il Crystal Palace e poi con il Chelsea.