Thunder sconfitti in casa dai Sixers, NBA

Dopo sei vittorie consecutive, gli Oklahoma City Thunders hanno visto interrotta la propria serie di successi con una sconfitta casalinga contro Philadelphia (127-123): nonostante la super prestazione del rookie Chet Holmgren (33 punti, 6 rimbalzi, 3 contro) e della sua stella Shai Geogilus-Alexander (31 punti), i padroni di casa non sono riusciti a vincere. Per gli ospiti si sono messi in luce Joel Embiid (35 punti, 11 rimbalzi, 9 assist) e Tyrese Maxey (28 punti, 8 rimbalzi). L'australiano dei Thunders Josh Giddey, oggetto di un'indagine dell'Nba per presunte relazioni con una minorenne, ha giocato titolare (10 punti, 8 passaggi, 7 rimbalzi). Oklahoma è al secondo posto nella West Conference, mentre Philadelphia è al quarto nella East. Debutto stagionale per LeBron James (38 anni) con i Los Angeles Lakers che sono riusciti a vincere a Cleveland (121-115): prestazione appannata per il campione 38enne (8 su 23 al tiro per 22 punti, 6 rimbalzi, 6 passaggi) ma un super Anthony Davis (32 punti, 13 rimbalzi e 3 battute) ha permesso di ottenere la vittoria. Nelle altre partite della notte, i Brooklyn Nets hanno interrotto la striscia negativa di tre partite vincendo 112-97 sui Miami Heat. Mikal Bridges ha segnato 24 punti e Cam Johnson ha aggiunto 19 punti e 10 rimbalzi per i Nets. Caleb Martin ha segnato 22 per Miami e il rookie Jaime Jaquez Jr. ha segnato 18 per gli Heat. Miami ha giocato senza Jimmy Butler e Bam Adebayo.