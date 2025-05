Thuram e Freuler,1-1 lo scontro Champions tra Bologna e Juventus

Finisce in parità lo scontro per la Champions tra Bologna e Juventus. L'1-1 del Dall'Ara lascia la squadra di Tudor al quarto posto, adesso però occupato anche da Roma e Lazio. I bianconeri erano subito passati in vantaggio con Thuram al 9': poi il Bologna protesta per il contatto in area tra Freuler e McKennie. Annullate per fuorigioco le reti di Gonzalez e Cambiaso, ma al 9' della ripresa Freuler riporta in parità i padroni di casa.