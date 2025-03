Timon Haugan in testa allo slalom speciale delle finali di Sun Valley

Il norvegese Timon Haugan, con il tempo di 51.29, è in testa dopo la prima manche dell'ultimo speciale stagionale alle finali di Sun Valley. Alle sue spalle il francese Clement Noel (51.49) e l'altro norvegese Henrik Kristoffersen (51.53). Il gardenese Alex Vinatzer, unico azzurro in pista, ha chiuso in forte ritardo, 21/o in 54.43, con una prova senza errori apparenti ma troppo lenta.

Manche decisiva alle ore 20 con assegnazione della coppa di disciplina. In corsa ci sono Kristoffersen, attuale leader della classifica davanti allo svizzero Loic Meillard (ottavo nella prima manche) ed a Noel.