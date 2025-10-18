Tiro a volo: Italia oro Mondiale del trap squadra mista

Oro per l'Italia ai Mondiali di tiro a volo, in corso ad Atene, nella specialità trap con la squadra mista: gli azzurri Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi hanno battuto in finale la coppia di San Marino, formata da Gian Marco Berti e Alessandra Perilli, 45-40. Il bronzo e' andato agli Usa.

"La nostra medaglia, il nostri pensieri e sentimenti per i tre colleghi che hanno perso la vita nell'esplosione di Castel d'Azzano", è stata la dedica dei due azzurri, atleti dei Carabinieri. "Un abbraccio alla famiglia e ai colleghi dell'Arma", aggiungono Fabbrizi e Iezzi.