Tirreno-Adriatico: 2/a tappa a Philipsen, Ayuso leader

Il belga Jasper Philipsen ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, la Camaiore-Follonica di 199 chilometri. Secondo posto per Tim Merlier (Soundal Quick Step) che sul traguardo ha anticipato Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), poi retrocesso per aver deviato la propria traiettoria ostacolando Axel Zingle (Cofidis). Settimo Giovanni Lonardi (Polti-Kometa), migliore tra gli italiani, mentre Jonathan Milan (Lidl-Trek) è giunto nono. Al comando resta dunque Juan Ayuso (UAE Team Emirates) davanti a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e Milan. Domani la terza tappa da Volterra a Gualdo Tadino per complessivi 225 chilometri.