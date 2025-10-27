Tizzano 'sostenuto Perini per 14 mesi, grande soddisfazione'

Il Canottaggio italiano gioisce per il verdetto del Tas su Giacomo Perini. "A nome del Consiglio Federale e di tutto il movimento remiero, esprimo grandissima soddisfazione per una decisione storica che riassegna al nostro Giacomo Perini ciò che aveva meritatamente conquistato sul campo dopo 4 anni di grande impegno - afferma il presidente federale Davide Tizzano - Un ringraziamento va al Comitato Italiano Paralimpico e al Circolo Canottieri Aniene per aver insieme alla Fic e allo studio legale sostenuto il nostro azzurro in questi lunghi 14 mesi di attese e speranze, periodo in cui con grande determinazione si era già messo al lavoro con il nuovo staff tecnico in direzione di Los Angeles 2028. Questa pronuncia del Tas infonderà sicuramente nuova energia in vista della prossima Paralimpiade". La decisione di World Rowing, secondo il Tas, non rientrava nel cosiddetto "field of play", poiché non riguardava una valutazione tecnica presa durante la gara ma un provvedimento disciplinare successivo, fondato sull'interpretazione di una norma. Il TAS ha chiarito che la norma vieta l'uso o la comunicazione tramite dispositivi elettronici, ma non il semplice possesso. Il comportamento non era vietato dal testo regolamentare e non andava sanzionato. Le indagini tecniche e informatiche hanno inoltre accertato che il telefono di Perini non era stato utilizzato durante la gara, né risultava attiva alcuna forma di comunicazione. Il dispositivo era rimasto nella borsa per errore escludendo alcun vantaggio competitivo. Il Tribunale ha precisato che la pronuncia ripristina la classifica ufficiale, con il vogatore azzurro del CC Aniene nuovamente al terzo posto, ma la materiale assegnazione della medaglia dovrà essere attuata dall'IPC, che è l'unico organo abilitato a convalidare e distribuire i riconoscimenti paralimpici.