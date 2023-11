Tola vince la Maratona di New York, Etiope trionfa in Atletica Tamirat Tola (Etiopia) vince la maratona di New York in 2 ore 04'58", record della competizione. Secondo Albert Korir (Kenia), terzo Shura Kitata (Etiopia). Ottimo 7° posto per Iliass Aouani (Italia) in 2 ore 10'54".