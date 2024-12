Tomba, 'io potevo fare il tennista e Sinner lo sciatore...'

"Se Sinner è il 'nuovo Alberto Tomba' al di là delle diverse discipline? Ditelo voi, io non c'entro". Risponde così il campione di sci, a margine di una conferenza stampa nella sede di Unioncamere Emilia-Romagna per lanciare la stagione invernale nella Regione. "Sono anni diversi e sport diversi, attenzione - aggiunge Tomba sorridendo - Sinner ha detto 'ho lasciato lo sci perché lì non puoi commettere errori'. Ci siamo scambiati i ruoli, io potevo fare il tennista e lui lo sciatore".