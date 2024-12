Tommaso Marini torna in pedana: dalla TV alla Coppa del Mondo di scherma a Parigi

Torna a 'danzare' in pedana Tommaso Marini, da Parigi a Parigi passando per 'Ballando con le stelle'. Il fioretto sarà infatti grande protagonista dei primi appuntamenti del 2025 per i big della scherma internazionale. E torna tra i convocati azzurri Marini. Dal 10 al 12 gennaio gli uomini saranno di scena a Parigi, per una delle tappe più affascinanti del circuito di Coppa del Mondo, mentre le donne sono attese dalla trasferta di Hong Kong, in entrambi i casi con gare individuali e di squadra.

Vacanze natalizie d'allenamento, dunque, per i 24 azzurri - equamente divisi tra le due spedizioni - che saranno in pedana alla ripresa della stagione, nel terzo appuntamento per le rispettive specialità. Ricca di suggestioni per i fiorettisti la prova in programma allo Stade Pierre de Coubertin nella capitale francese, un vero "tempio" della scherma mondiale dove lo scorso anno si consumò uno storico trionfo azzurro nella gara individuale con successo di Marini, secondo posto di Alessio Foconi e bronzo per Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, gli stessi quattro protagonisti, sette mesi dopo, della medaglia d'argento olimpica a squadre sempre a Parigi, nello scenario del Grand Palais.

Proprio ripartendo idealmente da quell'affermazione senza precedenti - quattro bandiere italiane sul podio - il ct Stefano Cerioni ha riproposto tra i convocati il vincitore della tappa parigina di Coppa del Mondo di 12 mesi fa: torna in pedana Tommaso Marini. Reduce dall'esperienza televisiva di "Ballando con le stelle", l'anconetano campione mondiale in carica è deciso a brillare come sempre anche nel 2025.

Marini sarà esentato in base al ranking dai preliminari del 10, così come gli altri medagliati olimpici Maccchi, Foconi e Bianchi, tra i top 16. Saranno invece subito in pedana per cercare un posto nel tabellone principale gli altri azzurri. Domenica 12 la chiusura con la prova a squadre; per ora l'Italia indica gli stessi quattro delle prove finora disputate, con Lombardi che aveva preso il posto di Marin; l'ultima parola spetta, a Parigi, a Cerioni "Parigi per gli uomini è sempre una tappa molto attesa e a cui ci ripresentiamo dopo aver dominato un anno fa, con un risultato storico - dice il ct -. Sono felice del rientro di Tommaso Marini che vedrò molto in questi giorni per prepararlo al meglio. È chiaro che non si presenterà in gara allenato come dovrebbe, ma motivato a fare il meglio sicuramente sì. Ero un po' indeciso se convocarlo subito: ho deciso di farlo, già adesso, perché so che Tommy può fare di tutto con la giusta motivazione, aumentando i suoi stimoli per riprendere ad allenarsi con sempre più intensità e determinazione. Gli altri ragazzi in questo inizio di stagione hanno fatto benissimo, mi attendo conferme da loro e anche dalle donne, che a Hong Kong arrivano dopo gli eccellenti risultati di Busan".