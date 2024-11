Tonali, 'è bello segnare ma ancora di più questo gruppo'

"E' bello fare gol e trovare il primo gol in Nazionale, ma è ancora più bello vincere così: abbiamo sofferto, giocato e dimostrato che vogliamo giocarci ogni partita, non le subiamo. In questo gruppo c'è grande serenità, ognuno di noi non vede l'ora che arrivi il successivo raduno. Stiamo bene insieme, questa è la cosa bella". Così sandro Tonali, intervistato da Rai Sport al termine della partita che l'Italia ha vinto contro il Belgio. "Questa sera giocavamo contro una squadra molto forte, abbiamo cercato i nostri spazi all'interno della partita - dice ancora Tonali -. Siamo partiti in un certo modo, poi gli spazi erano totalmente altri, però abbiamo sempre mantenuto un gioco semplice, nessuno s'è inventato nulla. Facciamo bene ciò che sappiamo fare".